Il futuro di Issiaka Kamaté resta ancora da definire. Il centrocampista offensivo classe 2004, di proprietà dell’Inter, ha attirato l’interesse di Palermo e Atletico Madrid, ma nessuna delle due piste ha prodotto finora un accordo. A raccontare il retroscena di mercato è stato Matteo Moretto, secondo cui sul tavolo nerazzurro sarebbero arrivate due proposte concrete, entrambe respinte per ragioni differenti.

Kamaté non convinto dal Palermo

Il Palermo avrebbe formulato un’offerta importante per provare a portare il giovane francese in Sicilia. La destinazione, tuttavia, non avrebbe convinto completamente il calciatore, che avrebbe preferito declinare la proposta. "Su Kamaté ci sono due club che lo vorrebbero: il Palermo, che ha fatto un’offerta importante ma che il calciatore ha declinato perché non convinto", ha spiegato Moretto.

L’Atletico lo voleva nella seconda squadra

Anche l’Atletico Madrid si è mosso per Kamaté, immaginandolo inizialmente nella propria seconda squadra, guidata da Fernando Torres. Il club spagnolo avrebbe presentato più offerte, senza però raggiungere la valutazione stabilita dall’Inter. "Anche l’Atletico Madrid ha fatto delle offerte per inserirlo nella seconda squadra allenata da Torres. Ma entrambe le proposte non sono state ritenute all’altezza e l’Inter le ha rifiutate".

L’Inter aspetta l’occasione giusta

La società nerazzurra non intende privarsi del giocatore a condizioni considerate poco vantaggiose. Kamaté continuerà quindi a essere valutato in attesa di una proposta capace di soddisfare sia le richieste dell’Inter sia le ambizioni del calciatore.