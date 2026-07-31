Nelle ore successive all'ufficializzazione di John Stones come nuovo giocatore dell'Inter, il Manchester City ha voluto inviare al suo ex giocatore l'in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera: "Stones lascia il City come uno dei giocatori più titolati e amati di sempre. Gli auguriamo buona fortuna per la sua nuova avventura", si legge sul sito dei Citizens. Un messaggio nel quale si ripercorre in numeri la carriera del nativo di Barnsley all'Etihad Stadium: "Un decennio al servizio dei Blues, durante il quale ha collezionato 295 presenze, 19 gol e 20 trofei importanti. L'enorme contributo del 32enne durante l'era più lunga e ricca di successi nella storia del club è indiscutibile. Stones ha aiutato il City a vincere sei titoli di Premier League, una UEFA Champions League, tre FA Cup, cinque Carabao Cup, tre Community Shield, una Coppa del Mondo per club FIFA e una Supercoppa UEFA". 

Sezione: News / Data: Ven 31 luglio 2026 alle 10:00
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.