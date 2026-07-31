Proseguono le sommarie informazioni testimoniali nell'inchiesta escort. Secondo quanto riferisce l'ANSA, sono stati ascoltati nei giorni scorsi, come testimoni e non indagati, anche Nicolò Barella e Federico Dimarco nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano sul presunto sfruttamento di giovani prostitute e con al centro la Ma.De Milano. Nelle scorse settimane erano stati ascoltati a verbale anche altri calciatori, tra i quali Daniel Maldini, figlio di Paolo, il difensore Kevin Bonifazi e Riccardo Calafiori dell'Arsenal.