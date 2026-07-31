Massimo Mauro ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, soffermandosi anche su un possibile trasferimento di Davide Frattesi alla Juventus: "Mi stuzzicherebbe, anche se non so come sta dopo l'infortunio che ha avuto l'anno scorso. Sarebbe il perfetto incursore che Spalletti mette sempre in squadra". Mauro ha parlato anche di altri possibili rinforzi: "Prenderei un centrocampista centrale per mettere un po' di pepe a tutti i compagni di reparto":