Massimo Mauro ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, soffermandosi anche su un possibile trasferimento di Davide Frattesi alla Juventus: "Mi stuzzicherebbe, anche se non so come sta dopo l'infortunio che ha avuto l'anno scorso. Sarebbe il perfetto incursore che Spalletti mette sempre in squadra". Mauro ha parlato anche di altri possibili rinforzi: "Prenderei un centrocampista centrale per mettere un po' di pepe a tutti i compagni di reparto":

Sezione: News / Data: Ven 31 luglio 2026 alle 17:13
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione