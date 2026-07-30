Coppia collaudata ritrovata. John Stones ritrova Akanji e, nell'intervista ai canali ufficiali, aveva detto: "Akanji? Gli ho parlato, ma non gli ho detto nulla di quello che stava succedendo. Sono sicuro che avesse già intuito qualcosa e probabilmente aveva già visto le notizie, ma non volevo portarmi sfortuna prima della firma". Non è tardato il benvenuto del difensore svizzero, che in una story su Instagram ha scritto: "Benvenuto fratello".