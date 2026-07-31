La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si chiede come reagirà il pubblico di Hong Kong davanti alla possibilità di vedere dal vivo l'amichevole tra due potenze del calcio europeo come Inter e Manchester City, ma impoverita dai tanti assenti. I biglietti per il nuovissimo Kai Tak Stadium, che può contenere 50.000 spettatori, sono molto cari e per il momento non sono andati esauriti. 

Quel che appare certo, spiega la rosea, è che il pubblico locale tiferà per la formazione di Enzo Maresca, visto che da quelle parti parla tutto inglese. Compresa la predilezione per la Premier League, che resta il campionato più seguito. Insomma, per l'Inter sarà come giocare in trasferta. 

Sezione: Rassegna / Data: Ven 31 luglio 2026 alle 09:00
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.