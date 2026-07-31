La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si chiede come reagirà il pubblico di Hong Kong davanti alla possibilità di vedere dal vivo l'amichevole tra due potenze del calcio europeo come Inter e Manchester City, ma impoverita dai tanti assenti. I biglietti per il nuovissimo Kai Tak Stadium, che può contenere 50.000 spettatori, sono molto cari e per il momento non sono andati esauriti.

Quel che appare certo, spiega la rosea, è che il pubblico locale tiferà per la formazione di Enzo Maresca, visto che da quelle parti parla tutto inglese. Compresa la predilezione per la Premier League, che resta il campionato più seguito. Insomma, per l'Inter sarà come giocare in trasferta.