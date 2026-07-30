La UEFA si oppone con forza al progetto della FIFA di vendere quote di minoranza delle sue principali competizioni, attraverso una nuova società commerciale, a investitori privati. La decisione presa da Nyon, dopo la riunione d'urgenza alla quale hanno partecipato oggi le 55 Federazioni europee affiliate, è di quelle epocali: se Gianni Infantino non abbandonerà il suo piano, le nazionali boicotteranno tutte le competizioni FIFA.

"La UEFA e le sue 55 federazioni affiliate sono unite. Respingiamo all'unanimità e senza riserve la proposta della FIFA di trasferire la proprietà della Coppa del Mondo e di altre competizioni FIFA a investitori privati - l'incipit della nota dell'organo di governo del calcio europeo guidato da Aleksander Ceferin -. La Coppa del Mondo non può essere trattata come un prodotto di investimento. È una delle più grandi eredità sportive del calcio. È stata costruita nel corso delle generazioni da giocatori, nazionali e tifosi di ogni continente. Nessuna parte di essa dovrebbe mai essere ceduta a investitori privati. La Coppa del Mondo non è in vendita.

È irresponsabile e indifendibile che una proposta di tale importanza per il calcio sia stata concepita in segreto e portata quasi all'approvazione senza alcuna consultazione significativa con coloro a cui è affidata la gestione di questo sport. Non si tratta solo di una grave mancanza di leadership, ma di una rinuncia al dovere della FIFA in quanto custode del calcio mondiale.

Alle federazioni nazionali di tutto il mondo viene ora presentato un ultimatum: accettare l'acquisizione irreversibile delle più grandi competizioni calcistiche o subirne le conseguenze. Questa non è una "decisione democratica", bensì un governo basato sull'intimidazione: un atto di coercizione indegno di un'istituzione a cui è affidata la gestione del gioco globale.

Nel momento in cui investitori esterni acquisiscono quote di proprietà nelle competizioni FIFA, il calcio cambia per sempre. Il profitto commerciale diventa un obbligo permanente. Le aspettative degli investitori diventano una pressione quotidiana. Da quel momento in poi, ogni decisione sul calendario internazionale, ogni decisione sui formati delle competizioni e ogni decisione che plasma il futuro del calcio non è più guidata da ciò che meglio serve al gioco, ma da ciò che meglio serve agli azionisti.

Questo modello non ha posto nel calcio mondiale. Il futuro del calcio non può essere dettato dalle aspettative di coloro il cui primo dovere è massimizzare il profitto finanziario. Né gli interessi delle federazioni nazionali, delle leghe, dei club, dei giocatori e dei tifosi possono essere subordinati ai profitti degli investitori. Il calcio non può ipotecare il proprio futuro per un guadagno finanziario.

La posizione dell'Europa è chiara. Non daremo mai la nostra legittimità a questo modello. Nessuno ha l'autorità morale per vendere ciò che è semplicemente custodito per la prossima generazione.

A seguito della discussione odierna, nessuna nazionale UEFA parteciperà ad alcuna competizione FIFA finché queste proposte rimarranno in piedi, a meno che non vengano abbandonate nella loro interezza e non vengano fornite garanzie vincolanti che la FIFA non aprirà mai più la sua governance o le sue competizioni alla proprietà privata.

Nessuno deve avere dubbi: la UEFA e le sue federazioni nazionali si opporranno a questi piani con assoluta determinazione.

Ci sono momenti in cui le istituzioni non vengono giudicate da ciò che sono disposte ad accettare, ma da ciò a cui si rifiutano di cedere. Questo è uno di quei momenti.

Alcune cose sono semplicemente troppo importanti per essere vendute. La Coppa del Mondo FIFA appartiene al calcio. Appartiene per sempre. E finché l'Europa avrà voce in capitolo, non sarà mai in vendita".