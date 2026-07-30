"Ciao interisti, sono qui con tutti i trofei. Volevo solo salutarvi e non vedo l'ora di vedervi tutti e di giocare di fronte a voi. Forza Inter". Sono le prime e decise parole di John Stones in un video social pubblicato dai canali ufficiali nerazzurri. Il difensore rappresenta un innesto di assoluto spessore nello scacchiere di Chivu, aumentando il tasso tecnico e di esperienza dell'assetto difensivo della squadra. Stones ritrova Akanji, con il quale ha giocato nel Manchester City.