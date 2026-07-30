"Ciao interisti, sono qui con tutti i trofei. Volevo solo salutarvi e non vedo l'ora di vedervi tutti e di giocare di fronte a voi. Forza Inter". Sono le prime e decise parole di John Stones in un video social pubblicato dai canali ufficiali nerazzurri. Il difensore rappresenta un innesto di assoluto spessore nello scacchiere di Chivu, aumentando il tasso tecnico e di esperienza dell'assetto difensivo della squadra. Stones ritrova Akanji, con il quale ha giocato nel Manchester City.

Sezione: Copertina / Data: Gio 30 luglio 2026 alle 20:52
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione