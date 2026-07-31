Ufficializzata la firma del contratto, rilasciate le prime parole da giocatore dell'Inter e fatto anche il video di presentazione da nuovo acquisto, John Stones saluta i tifosi nerazzurri tramite il proprio profilo Instagram: "Sono davvero orgoglioso di essere entrato a far parte dell’Inter, uno dei club più iconici del calcio mondiale, con una storia incredibile. L’accoglienza che ho ricevuto da tutte le persone che fanno parte del club e dai tifosi mi ha lasciato senza parole. Sono davvero grato per la gentilezza, il supporto e l’affetto che ho già sentito. Non vedo l’ora di iniziare e di conoscere tutti coloro che fanno parte della famiglia nerazzurra".
Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 31 luglio 2026 alle 18:30
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
autore
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
Venerdì 31 lug
- 18:44 Bergomi: "Baresi era unico. Quest'anno mi lascia tanta tristezza"
- 18:30 Stones: "Eccomi all'Inter, uno dei club più iconici del calcio mondiale"
- 18:23 Vieri e Ricci, visita nel quartier generale di BYD a Guangdong
- 18:09 Allenamento a Hong Kong davanti a 700 tifosi. Acclamati Vieri e Ferri
- 17:55 Rummenigge ricorda Baresi: "Avevo di fronte un difensore straordinario"
- 17:41 Stones nel video di IMH: "Eleganza e forza, come il marmo. Questa è la mia firma"
- 17:27 SI - Romero-Inter, accordo sull'ingaggio: cosa manca per la chiusura
- 17:13 Mauro: "Frattesi sarebbe il perfetto incursore della Juve di Spalletti"
- 16:58 AFC con UEFA e CONCACAF per proteggere il Mondiale FIFA
- 16:44 Inter-Manchester City, le quote della rivincita della sfida del 2023
- 16:30 Milan, Pavlović: "Sogno lo scudetto. Non è possibile battere l'Inter e poi perdere con le piccole"
- 16:16 Vieri: "Inter grandissima squadra, Stones acquisto importante. E sulla Champions..."
- 16:01 FIFA, si dimette il Senior Advisor di Gianni Infantino: le motivazioni
- 15:47 La FIGC dispone un minuto di silenzio prima delle amichevoli del weekend
- 15:33 Cinquegrano pronto al salto in B dopo l'esperienza con l'Inter U23?
- 15:19 Man. City, Maresca sfida l'Inter: "Opportunità per crescere e migliorare"
- 15:04 Romero, il Tottenham abbassa le pretese? L'Inter resta in corsa
- 14:49 Liverpool, tensione tra Jones e Szoboszlai dopo l'amichevole contro il Wrexham
- 14:35 Capitolo Spence, nessun passo in avanti nei dialoghi tra Inter e Tottenham
- 14:21 Inchiesta escort, ascoltati come testimoni Dimarco e Barella
- 14:07 SI - Jones torna d'attualità per l'Inter: si valuta un nuovo contatto
- 13:53 Real, domani test con la Fiorentina: prima convocazione per Dumfries
- 13:39 Malagò piange Baresi: "Il calcio italiano perde una delle sue leggende"
- 13:25 Champions League, secondo turno preliminare: impresa dell'Aarhus
- 13:13 Monza, Juric: "Qui giocatori potenzialmente forti come Akinsanmiro"
- 12:57 Addio a Franco Baresi, Zenga: "Avversario straordinario in tanti derby"
- 12:43 Bergomi accoglie Stones in sede: benvenuto speciale per il nuovo arrivato
- 12:28 Chivu scherza con un giornalista inglese: "In Premier prezzi altissimi. Stones..."
- 12:20 Barella: "Inter, mi piacerebbe restare sempre qui. Dipenderà dal mio livello fisico"
- 12:00 videoJONES dopo STONES? L'INTER non molla il centrocampista. E ATTENZIONE alla FASCIA DESTRA...
- 11:53 San Siro per Euro 2032? Abodi: "Come backup c'è, è un dato di fatto"
- 11:47 Chivu: "Contento di Stones. Mercato? Chiedo di alzare il livello"
- 11:39 L'omaggio di Facchetti a Baresi: "Milano del pallone diversa dal resto del mondo"
- 11:25 The Athletic - Inter, nuovo contatto per Jones: sul piatto 35 mln di euro. Il Liverpool...
- 11:15 Chivu ricorda Baresi: "Abbiamo perso una grande icona del calcio mondiale"
- 11:11 TS - Inter, quale numero di maglia per Stones? Le opzioni
- 10:57 Udinese, Nani: "Problemi al ginocchio per Solet? Fesseria"
- 10:43 Corsera - L'Inter non rinuncia al sogno Romero: se ne riparla a fine agosto
- 10:29 L'Inter guarda alla Premier: Romero e Jones, le strategie per valorizzare il tesoretto
- 10:15 Repubblica - Inter al lavoro per Romero. Posizione di De Zerbi chiara
- 10:00 Stones all'Inter, il City: "Qui è stato uno dei giocatori più titolati e amati di sempre"
- 09:45 City, Donnarumma: "Bello giocare contro una grande squadra come l'Inter"
- 09:35 CdS - Inter, Stones sinceramente entusiasta. Chivu lo abbraccerà dopo la tournée
- 09:25 TS - Mercato a saldo zero: Oaktree, e i 40 mln di budget? Chivu vuole due colpi
- 09:15 Inter, si alza il livello di difficoltà: domani il City. Oggi doppio allenamento
- 09:00 GdS - City-Inter senza tanti campioni: biglietti ancora in vendita
- 08:55 L'Inter ricorda Baresi: "Una delle figure che più hanno definito la storia della rivalità col Milan"
- 08:40 CdS - Romero, Jones e l'esterno destro: Inter, il tempo è un alleato
- 08:35 Addio a Franco Baresi, Zanetti: "Leggenda per generazioni. Buon viaggio"
- 08:25 Il calcio piange Franco Baresi. Il Milan: "La nostra storia è in lacrime"
- 08:20 GdS - Stones, dubbi fisici spazzati via dalle visite. E ieri ha parlato con Chivu
- 08:15 GdS - Romero, l'Inter non ha perso la speranza. Pavard e Bastoni...
- 00:00 Un messaggio agli scettici e la lentezza di un mercato strano
Giovedì 30 lug
- 23:59 Akanji accoglie Stones in nerazzurro: “Benvenuto fratello”
- 23:45 La tournée extra-europea può fornire a Chivu indicazioni importanti
- 23:30 Juventus, la ricetta di Carnevali: "Puntiamo sui giovani"
- 23:16 Italia, nuova figura in arrivo: Zola sarà il capo delegazione della Nazionale
- 23:02 Il Parma riscatta dall'Inter il classe 2009 Simone Cosimo Calò
- 22:48 Abodi: "Tema stadi? L'idea della Federazione è chiara in vista di Euro 2032"
- 22:34 Sinergia Inter-TAU Altopascio: vicino l'approdo in Toscana del portiere Pentima
- 22:20 Marino sul caos Nazionale: "Tante sorprese. Si parlava di cambiare e..."
- 22:06 Man. City, in attesa dell'Inter ecco il mercato: mirino su Bouaddi
- 21:51 Futuro di Seba Esposito? Giuffredi glissa sul Napoli: "In serata decidiamo il suo futuro"
- 21:37 Jones, segnali social: mette un like all'approdo di Stones all'Inter
- 21:22 Kamaté, e ora? Archiviata l'ipotesi Palermo. L'Inter attende la pista giusta
- 21:09 Stones si presenta: "Darò tutto per l'Inter, ho ancora fame di vittoria"
- 20:52 Stones, prime parole in nerazzurro: "Saluto i tifosi, non vedo l'ora di giocare"
- 20:38 Dal City all'Inter, riecco Stones-Akanji, la ritrovata (e collaudata) coppia difensiva
- 20:23 Sabato Man. City-Inter a Hong Kong, Foden: "Tifosi fantastici"
- 20:05 UFFICIALE - Stones è un nuovo giocatore dell'Inter: ha firmato un biennale