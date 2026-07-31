Ufficializzata la firma del contratto, rilasciate le prime parole da giocatore dell'Inter e fatto anche il video di presentazione da nuovo acquisto, John Stones saluta i tifosi nerazzurri tramite il proprio profilo Instagram: "Sono davvero orgoglioso di essere entrato a far parte dell’Inter, uno dei club più iconici del calcio mondiale, con una storia incredibile. L’accoglienza che ho ricevuto da tutte le persone che fanno parte del club e dai tifosi mi ha lasciato senza parole. Sono davvero grato per la gentilezza, il supporto e l’affetto che ho già sentito. Non vedo l’ora di iniziare e di conoscere tutti coloro che fanno parte della famiglia nerazzurra". 

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 31 luglio 2026 alle 18:30
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.