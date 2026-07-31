Ufficializzata la firma del contratto, rilasciate le prime parole da giocatore dell'Inter e fatto anche il video di presentazione da nuovo acquisto, John Stones saluta i tifosi nerazzurri tramite il proprio profilo Instagram: "Sono davvero orgoglioso di essere entrato a far parte dell’Inter, uno dei club più iconici del calcio mondiale, con una storia incredibile. L’accoglienza che ho ricevuto da tutte le persone che fanno parte del club e dai tifosi mi ha lasciato senza parole. Sono davvero grato per la gentilezza, il supporto e l’affetto che ho già sentito. Non vedo l’ora di iniziare e di conoscere tutti coloro che fanno parte della famiglia nerazzurra".