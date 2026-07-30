Comincerà allo stadio 'Giuseppe Sivori' di Sestri Levante la stagione 2026-27 dell'Inter Under 23 di Stefano Vecchi. Che venerdì 14 agosto scenderà in campo per sfidare il Vado nel match valido per il primo turno della Coppa Italia di Serie C. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 21. 

Nella passata stagione, la seconda squadra nerazzurra inaugurò la sua storia ufficiale proprio nella coppa domestica battendo in rimonta il Lumezzane 2-1 grazie ai gol di Jan Zuberek e Issiaka Kamate. 

Sezione: Inter U23 / Data: Gio 30 luglio 2026 alle 18:25
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.