San Siro sarà inserito nella lista degli stadi candidabili per ospitare alcune partite di Euro 2032? Difficile dirlo, viste le tempistiche strette che, comprensibilmente, vengono richieste dalla UEFA. "Intanto si tratta di non cancellare con una matita rossa quello che già c'è, nel senso come backup c'è San Siro - ha spiegato il ministro dello Sport Abodi parlando al Messaggero -. Non è una soluzione auspicata e auspicabile, ma è un dato di fatto. Dopodiché i due club, che hanno acquistato lo stadio di San Siro, dell'area e dei diritti edificatori stanno continuando a lavorare perché l'obiettivo permane il nuovo stadio".

Nyon chiede che l'intervento sia cantierabile entro marzo 2027, una deadline che Abodi preferisce non commentare: "Questo lo lasciamo alle valutazioni dell'Uefa"-