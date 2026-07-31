Trecento tifosi di Hong Kong hanno assistito alla prima seduta di allenamento dell’Inter prima dell'amichevole di domani contro il Manchester City, accogliendo il gruppo nerazzurro con grande entusiasmo. Che ha coinvolto anche i grandi ex nerazzurri come Bobo Vieri, che è stato aggregato alla comitiva come legend del club e ha trascorso almeno un quarto d’ora a firmare autografi a bordo campo, e Riccardo Ferri, il cui nome, ricorda la Gazzetta dello Sport, è stato storpiato in 'Felli'.

Nonostante la pioggia che si è abbattuta incessante fino all’inizio della seduta, Cristian Chivu e i giocatori hanno ricevuto un continuo incitamento fatto di “oooh” e applausi durante le esercitazioni tattiche. Chivu ha insistito molto sul pressing, che spettava agli attaccanti, e sull’uscita dal basso, affidata a difensori e portieri. Nel suo progetto esiste l’idea di rendere l’Inter più aggressiva e verticale di prima. Uno dei più precisi al tiro si è rivelato il baby Jamal Iddrissou.