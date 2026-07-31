L'appuntamento del 'Kai Tak Stadium', dove domani andrà in scena il test di lusso tra Inter e Manchester City, sarà l'occasione per Gianluigi Donnarumma di rivedere compagni e amici: "Ci sentiamo spesso, quindi è sempre bello giocare contro una grande squadra come l'Inter - ha spiegato il portiere della Nazionale italiana ai canali ufficiali del club inglese -. Sarà la prima partita della nuova stagione, e questo è sempre complicato. Stiamo lavorando sodo, ma non vediamo l'ora di dimostrare di essere pronti e di voler fare bene. Anche loro vogliono dimostrare di cosa sono capaci, quindi sarà un grande spettacolo per i tifosi che sono venuti qui a sostenerci".