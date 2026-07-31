Un appuntamento elegante e ricco di significato ha accompagnato la presenza dell'Inter a Hong Kong nella prima parte dell'Internazionale Summer Tour. Nella serata locale, il Club ha riunito istituzioni, partner, media e protagonisti della scena culturale locale per una serata esclusiva all'insegna dei valori che lo contraddistinguono da sempre. Ospitato presso Cardinal Point, la suggestiva Sky Terrace situata al 45° piano del grattacielo Landmark, l'evento ha offerto agli invitati una vista mozzafiato sulla skyline di Hong Kong e sulle acque di Victoria Harbour. Una cornice d'eccezione per celebrare l'identità internazionale dell'Inter attraverso i colori che ne raccontano la storia fin dal 1908: "Nero come la notte, blu come il cielo".

Anche un drone show a illuminare la città

La serata si è aperta con uno speciale benvenuto della leggenda nerazzurra Christian Vieri, salito sul palco insieme alla host Sze Nga e a Jay Ganglani, giornalista di Rivista Undici, partner dell'evento. Nel corso della conversazione, i relatori hanno approfondito il ruolo del calcio come fenomeno culturale globale e il percorso dell'Inter come brand internazionale. Uno dei momenti più emozionanti della serata è stato il suggestivo drone show che ha illuminato il cielo di Hong Kong. Per venti minuti, una spettacolare coreografia di luci e musica ha disegnato simboli, immagini e colori nerazzurri sopra Victoria Harbour, regalando agli ospiti uno spettacolo coinvolgente e lasciando tutti senza fiato. Special guest dell'evento sono stati anche i due trofei che compongono il double conquistato dall'Inter nella scorsa stagione.