Karl-Heinz Rummenigge ha voluto ricordare Franco Baresi spendendo parole molto importanti verso la leggenda del Milan, che si è spenta la scorsa notte all'età di 66 anni: "Con Franco Baresi il calcio perde uno dei più grandi difensori e uno dei capitani più importanti della sua storia. Già dopo i nostri primi derby in Italia capii di trovarmi di fronte a un difensore straordinario. Franco incarnava leadership, fair play e una classe assoluta. Ha lasciato un segno indelebile nel Milan e nel calcio italiano. Il mio pensiero va ai suoi familiari e a tutta la famiglia del Milan".

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 31 luglio 2026 alle 17:55
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione