Karl-Heinz Rummenigge ha voluto ricordare Franco Baresi spendendo parole molto importanti verso la leggenda del Milan, che si è spenta la scorsa notte all'età di 66 anni: "Con Franco Baresi il calcio perde uno dei più grandi difensori e uno dei capitani più importanti della sua storia. Già dopo i nostri primi derby in Italia capii di trovarmi di fronte a un difensore straordinario. Franco incarnava leadership, fair play e una classe assoluta. Ha lasciato un segno indelebile nel Milan e nel calcio italiano. Il mio pensiero va ai suoi familiari e a tutta la famiglia del Milan".