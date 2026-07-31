Denzel Dumfries prenderà parte all'amichevole del Real Madrid contro la Fiorentina, in programma domani, al Worthersee Stadion di Klagenfurt, in Austria. L'ex interista, che è arrivato a Valdebebas martedì scorso per i primi allenamenti sotto gli occhi attenti di José Mourinho, è stato inserito nella lista dei convocati dei blancos e potrebbe fare il suo debutto assoluto con la nuova maglia. 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Ven 31 luglio 2026 alle 13:53
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.