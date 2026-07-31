Denzel Dumfries prenderà parte all'amichevole del Real Madrid contro la Fiorentina, in programma domani, al Worthersee Stadion di Klagenfurt, in Austria. L'ex interista, che è arrivato a Valdebebas martedì scorso per i primi allenamenti sotto gli occhi attenti di José Mourinho, è stato inserito nella lista dei convocati dei blancos e potrebbe fare il suo debutto assoluto con la nuova maglia.