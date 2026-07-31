Tempo di amichevoli prestigiose per le squadre di Serie A e importanti per avvicinarsi al meglio all'inizio della stagione. Per l'Inter di Christian Chivu è un tuffo nei ricordi amari la sfida di domani contro il Manchester City di Enzo Maresca, pensando alla finale di Champions League di Istanbul, persa per 1-0 con rete di Rodri, con Simone Inzaghi in panchina. Come riporta Agipronews, la “rivincita” nerazzurra, nelle quote dei bookmaker, paga 3,70 su Betpassion, con il pareggio (come nell'ultimo precedente fra le due squadre, nella fase campionato della Champions 2024-2025) a 3,90 e un nuovo successo dei “Citizens” in “pole” a 1,75.