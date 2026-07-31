Nel raccontare la prima giornata milanese di John Stones, da ieri nuovo giocatore dell'Inter, il Corriere dello Sport sottolinea l'entusiasmo sincero del 32enne inglese, apparso voglioso di intraprendere una nuova avventura dopo i dieci anni trascorsi al Manchester City, dove ha vinto tutto. Si dovrà calare in un contesto decisamente diverso, ma lo farà solo dopo la tournée della squadra tra Hong Kong e Perth: il nativo di Barnsley, infatti, oggi ripartirà per le vacanze, meritate dopo un buon Mondiale disputato con la nazionale dei Tre Leoni. Cristian Chivu lo aspetterà ad Appiano Gentile.