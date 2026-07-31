Nel raccontare la prima giornata milanese di John Stones, da ieri nuovo giocatore dell'Inter, il Corriere dello Sport sottolinea l'entusiasmo sincero del 32enne inglese, apparso voglioso di intraprendere una nuova avventura dopo i dieci anni trascorsi al Manchester City, dove ha vinto tutto. Si dovrà calare in un contesto decisamente diverso, ma lo farà solo dopo la tournée della squadra tra Hong Kong e Perth: il nativo di Barnsley, infatti, oggi ripartirà per le vacanze, meritate dopo un buon Mondiale disputato con la nazionale dei Tre Leoni. Cristian Chivu lo aspetterà ad Appiano Gentile. 

Sezione: Focus / Data: Ven 31 luglio 2026 alle 09:35
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.