L’ingaggio di John Stones da parte dell’Inter è solo l’ultimo colpo di scena di un mercato di cui è difficile prevedere la sceneggiatura. Quest’estate, più di ogni altra, nulla appare chiaro dall’inizio, il che rende difficile tracciare bilanci o giungere conclusioni sulla bontà del lavoro svolto da Piero Ausilio e dal suo team quando potrebbe succedere ancora tutto e il contrario di tutto nel prossimo mese.
Agosto, come da tradizione, sarà il periodo più caldo a livello di trattative, motivo per cui, forse, lo stesso diesse, sabato scorso, predicava ‘tranquillità e serenità’ rispetto agli obiettivi da raggiungere. Parole che avevano avuto l’effetto opposto sulla tifoseria rispetto a quello sperato: più che tranquillizzare, il dirigente nerazzurro, infatti, ha gettato per qualche ora alcuni appassionati della Beneamata nel famigerato ‘panico da mercato’, quello che annulla completamente lo sguardo razionale d’insieme sulle cose concentradosi sul 'qui e l'ora'. ‘Se il club non compra, allora è immobile e i suoi dirigenti incapaci’, il pensiero fisso di chi vive il mercato come un pendolo tra sogno e incubo. Un stato di smarrimento durato lo spazio di meno di due giorni, prima, appunto, dell’indiscrezione dell’accordo trovato per l’ex difensore del Manchester City, uscita nella serata di lunedì.
Dopo aver elaborato la notizia, processandola con tutti i discorsi tecnico-tattici e di tenuta fisica ad essa collegata, due domande sorgono spontanee: perché Stones? E perché proprio adesso? Senza aver la possibilità di aver accesso alla versione ufficiale, che chissà se verrà mai alla luce, le interpretazioni si sono sprecate nelle ultime ore. La risposta al primo quesito è facile: impossibile, viste le esigenze di rosa, non cogliere un'occasione così ghiotta pescandola dalla categoria 'free agent di lusso', soprattutto a certe condizioni economiche. Quanto al secondo punto interrogativo, l'interpretazione più credibile spiega che il blitz per l'ex giocatore del Manchester City sia nato per le difficoltà incontrate nella trattativa col Tottenham per Cristian Romero, che per una manciata di giorni sembrava, almeno mediaticamente, il prescelto per rinforzare la difesa. Possibile, visto che lo stesso Ausilio, ammettendo il gradimento per il Cuti, aveva spiegato che si trattava di 'cose lunghe'. Tradotto: costa troppo, magari con il passare del tempo il prezzo si abbasserà ma ora la trattativa non è vicina alla chiusura.
Un concetto, quello dei saldi di fine agosto, che potrebbe diventare attuale in Viale della Liberazione anche per quel che riguarda le uscite. Sempre che i potenziali compratori si facciano vivi con l’intenzione di aggiudicarsi realmente gli esuberi. Su tutti Davide Frattesi, nota a margine della rosa nella gestione di Cristian Chivu nella passata stagione. Ci sarebbe anche Benjamin Pavard, una sola presenza sotto la guida del tecnico romeno, prima dell’addio temporaneo per andare in prestito al Marsiglia. Club in cui non ha lasciato il segno, tornando alla base non propriamente rivalutato. Anzi, il prezzo del cartellino ora è sceso. Anche se il suo valore tecnico non può essersi disperso nel viaggio tra l’Italia e la Francia. Così stando le cose, l’Inter avrebbe sei difensori di tutto rispetto per tre posti. Spazio per Romero non c’è. Idem, considerando il reparto di centrocampo, per Curtis Jones. Il buco, anche spostando sulla scacchiera eventuali jolly come Andy Diouf o Carlos Augusto, resta sulla fascia. Se n’è andato un certo Denzel Dumfries, dietro il pagamento di una clausola rescissoria ridicola guardando i prezzi che girano (meglio che perderlo a zero, certo, ma resta sempre questo fatto parlando di freddi numeri). Ecco, il mercato dell’Inter si è avvitato su se stesso soprattutto per questo motivo più che per gli imprevisti capitati per Marco Palestra e Anan Khalaili: la capacità non proprio spiccata di saper vendere bene.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Editoriale
Altre notizie
- 23:58 Asllani, la non convocazione per la tournée vale l'uscita dal progetto Inter
- 23:54 Show sul volo per Hong Kong: protagonisti Bisseck, Diouf e Sucic
- 23:47 Giorgetti: "Divieto pubblicità betting, chiesto approfondimento alla GDF"
- 23:33 L'ex arbitro Minelli: "Non ci saranno più casi come Kalulu-Bastoni"
- 23:18 Lotito: "Al calcio italiano serve cambiamento radicale. Anche morale"
- 23:04 Malagò: "Gente come Dimarco e Barella vale molto meno senza Mondiali"
- 22:47 Stones, blitz per le visite mediche: poi il difensore tornerà in vacanza
- 22:43 Milan, annullato test col Perth Glory: si passa subito alla gara con l'Inter
- 22:29 Joan Garcia: "Voglio la Champions, ma non deve essere un'ossessione"
- 22:15 VIDEO - Inter in volo per Hong Kong, le immagini dell'arrivo a Malpensa
- 22:05 Internazionale Summer Tour, tutto pronto per la partenza: i convocati
- 22:01 Il Sassuolo prende Bowie dal Verona. Nell'affare entra Mulattieri
- 21:47 Malagò annuncia: "Col nuovo bando dei diritti TV meno soldi alla Serie A"
- 21:32 Tarrega pista mai concreta per l'Inter: al Valencia non sono arrivate offerte
- 21:19 Cagliari, contatti per Darmian: sul tavolo un contratto per una stagione
- 21:05 videoDumfries è del Real, sui social un video da... far girare la testa
- 20:50 Mancini nuovo CT, il sindaco Sala: "Io continuo a fidarmi di Malagò"
- 20:35 Akinsanmiro verso il Monza: operazione a titolo definitivo senza recompra
- 20:32 EURO2032 la nuova spina di Malagò: candidature fino a venerdì
- 20:18 UEFA contro FIFA: "Basta sfruttare il calcio per interessi personali"
- 20:04 Condotte antisportive ai Mondiali, indagati Paredes e altri 4 giocatori
- 19:50 Marotta e il mercato di oggi: "Trasferimenti spesso influenzati dagli agenti"
- 19:35 Marotta: "Il gap con la Premier League non si colma con le spese folli"
- 19:22 Ranieri nuovo DT azzurro: "Voglio far vedere ai bambini l'Italia al Mondiale"
- 19:07 Mancini torna CT della Nazionale: "Vorrei vincere un trofeo, anche due"
- 18:52 La 'gaffe' di Malagò: "Palestra è passato dal Cagliari all'Inter..."
- 18:42 Arriva anche la terza maglia da riscaldamento: le prime immagini
- 18:33 Manchester City, i 28 convocati per la tournée: tanti big assenti
- 18:18 Bisseck rinnova con l'Inter, gli agenti: "Confermato il legame con il club"
- 18:05 fcinTopalovic, il futuro non sarà in U23. Lo sloveno conteso tra A e B
- 17:51 Cagliari, Pisacane chiarisce: "Esposito non mi ha mai chiesto di andar via"
- 17:37 L'Italia U21 chiude le qualificazioni a EURO 2027 il 5 ottobre a Pescara
- 17:22 Anche l'Unione Europea contro l'idea di Infantino: "Non è baseball"
- 17:07 Monza, esame Inter senza paura: mercato e amichevoli da protagonista
- 16:52 "L'Italia si è impegnata ad autodistruggersi": la stampa internazionale non risparmia il caos azzurro
- 16:37 Romero dà priorità alla Liga: Barça e Atletico interessate. Inter out dalla corsa?
- 16:23 Lega Pro, cambia il Consiglio Direttivo: le uscite e i nuovi ingressi
- 16:09 Frattesi, quale futuro? Tante opzioni, ma al momento nulla di concreto
- 15:54 Pergolettese, il 9 agosto in programma l'amichevole contro l'Inter U23
- 15:41 Cagliari, domani giornata importante per il futuro di Seba Esposito: i dettagli
- 15:36 Passi in avanti per il rinnovo di Pio Esposito: pronto un contratto di 5 anni
- 15:23 UFFICIALE - Bisseck rinnova con l'Inter: c'è la firma fino al 2031
- 15:12 Inter, non sarà la prima volta a Hong Kong: c'è un precedente del '97
- 14:58 Kamaté, la trattativa tra Inter e Palermo è ancora in piedi
- 14:44 Milan, Gabbia: "Derby con l'Inter in tournée? Spero sia divertente per i tifosi"
- 14:30 Romero in stand-by, il giocatore attende l'offerta del Barcellona
- 14:16 Bisseck, c'è il rinnovo fino al 2031: le cifre del nuovo accordo con l'Inter
- 14:02 Inter Women, Le Bihan: "Voglio aiutare la squadra a fare grandi cose"
- 13:48 Ronaldo: "I ricordi che mi legano all'Inter sono i più importanti della mia vita"
- 13:34 La FA: "All'oscuro dell'ultimo piano della FIFA, siamo preoccupati"
- 13:20 Lega Pro, ufficializzati i gironi: Inter U23 novità del girone C
- 13:06 Si avvicina il Fantacalcio 2026/27: preparati con Fantalgoritmo
- 12:52 Malagò: "Abbiamo chiari i nostri obiettivi, vediamo se li raggiungeremo"
- 12:44 Stankovic: "Mio figlio merita di indossare la '5' dell'Inter. Se mi supererà? Non lo so, ma..."
- 12:24 GdS - La nuova Italia di Mancini: Barella punto fermo, rischia Dimarco
- 12:09 Via al piano di sviluppo delle infrastrutture sportive, Marotta: "Puntiamo all'eccellenza"
- 12:00 videoMERCATO INTER: in principio era LOOKMAN. Nessuno vuole questi 50 MILIONI?
- 11:48 Dzeko resta in Germania: rinnovo di un altro anno con lo Schalke 04
- 11:34 Sponsorship, nasce l'alleanza CapitalAdv-Emerge: nel portfolio anche Lautaro Martinez
- 11:20 La UEFA contro l'ultimo piano della FIFA: nazionali pronte a boicottare i Mondiali
- 11:06 Zoff: "Nazionale, impossibile far peggio di così. E a cosa serve il dt?"
- 10:52 Ranocchia: "Mancini bravo nella gestione del gruppo, Ranieri professionista"
- 10:38 Repubblica - Nazionale a Mancini: cosa ha detto Marotta in Consiglio Federale
- 10:24 Cordoba: "Nazionale, Mancini scelta giusta. Esposito? A 21 anni lo definiamo giovane"
- 10:10 Inter-Romero, il fattore tempo potrebbe rendere possibile l'affare
- 09:55 TS - Stasera la partenza per Hong Kong: riecco Calha, Sucic e Bonny
- 09:40 TS - Inter-Stones, le cifre dell'affare. Con Pavard via arriva un profilo low cost?
- 09:25 Preziosi: "Romero, la Juve commise un errore. Inter? Vale eccome 40 mln di euro"
- 09:10 CdS - Stones andrà gestito. In caso di addio di Pavard, un altro difensore di livello