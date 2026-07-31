Intercettato da Gazzetta.it, Christian Vieri ha risposto alle domande inerenti all'Inter, soffermandosi anche dal calciomercato, ma non solo: "Oggi sono andato a vedere gli allenamenti dell'Inter e c'erano tanti tifosi con la mia maglia, è bellissimo. Una bella emozione vedere tanti tifosi dell'Inter in giro per il mondo. La tournée? Il brand va fatto conoscere in tutto il mondo, è giusto girare". Sul mercato, Vieri ha detto: "E' già una squadra fortissima, Stones è un acquisto importantissimo che ha vinto tanto. L'Inter è uno squadrone incredibile e quest'anno mi aspetto bellissime cose. L'obiettivo dell'Inter è vincere ogni partita. Giochi in uno dei club più importanti al mondo e devi giocare ogni gara per vincere".

La Champions? "Bisogna pensare a tutto. Questi grandi club giocano sempre per vincere, alzando l'asticella e avendo fame. Qui sono tutti con le maglie dell'Inter, è uno dei club più seguiti al mondo. Deve vincere tutte le partite". Battuta finale sulla nazionale: "Mancini è un grande allenatore. Ranieri ha fatto bene alla Roma e sa come gestire i giocatori. Faranno un grandissimo lavoro", ha detto Vieri.