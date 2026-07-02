Il Manchester City ha ufficializzato l'ingaggio di Elliot Anderson, centrocampista proveniente dal Nottingham Forest. Il club inglese ha confermato di aver raggiunto un accordo per il trasferimento del classe 2003, che diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore dei Citizens una volta concluse le ultime pratiche burocratiche. Attualmente Anderson è impegnato con la nazionale inglese al Mondiale 2026.
Nel comunicato ufficiale, il Manchester City ha spiegato che il giocatore ha già sostenuto con successo le visite mediche durante il ritiro dell'Inghilterra a Kansas. Le formalità relative al trasferimento saranno completate al termine dell'impegno con la nazionale, quando Anderson farà ritorno in Inghilterra.
Il comunicato del Manchester City
Questa la nota diffusa dal club campione d'Inghilterra:
"Il Manchester City e il Nottingham Forest hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Elliot Anderson. Anderson, 23 anni, è attualmente impegnato con l'Inghilterra ai Mondiali e ha già superato le visite mediche a Kansas. Le formalità relative al trasferimento saranno completate al suo ritorno in Inghilterra".
Cambia anche il futuro di Frattesi?
Viste le cifre elevate dell'affare, il Nottingham Forest hanno ora una grande liquidità per intervenire sul mercato, in primis per Davide Frattesi, tra gli obiettivi principali.
Autore: Ludovica Ferrante
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