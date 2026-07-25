Attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube, l’esperto di mercato Fabrizio Romano dà le ultime sui rinnovi in casa Inter. È fatta per il rinnovo di Yann Bisseck: il club nerazzurro ha trovato l’accordo con il nuovo entourage del calciatore e in particolare Giovanni Branchini. L’Inter ha sempre avuto la volontà di continuare insieme nonostante i sondaggi dalla Bundesliga, anche se oggi il Bayern Monaco non sta lavorando su un difensore centrale. Il tedesco rinnoverà, come emerso da più fonti, fino al 2031.

Si tratta anche per Francesco Pio Esposito. Mentre per il tedesco è fatta, per l’italiano serviranno altri incontri anche se da entrambe le parti è chiara la volontà di continuare insieme. C’è massima fiducia, è più che altro una questione di tempi. Con Bisseck c’è un accordo verbale che la prossima settimana potrebbe essere formalizzato, c’è ottimismo anche per Esposito.