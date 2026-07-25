L’Inter vuole comprare Cristian Romero a titolo definitivo - con pagamento dilazionato nel tempo - e non in prestito con obbligo di riscatto. I nerazzurri hanno fiducia nel buon esito nell’affare, che teoricamente dovrebbe avere una conclusione, in un senso o nell’altro - potrebbe anche essere negativo - entro una decina di giorni.
Per Romero sono pronti circa 40 milioni di euro, con il Tottenham che non solo ha aperto al possibile trasferimento - l’argentino comunque lascerà gli Spurs -, ma che a differenza di quanto trapelato sinora non chiede i famosi 50 milioni, le cifre del potenziale affare sono più basse. E dunque piu vicine ai desiderata interisti.
Sezione: Esclusive / Data: Sab 25 luglio 2026 alle 12:30
Simone Togna / Twitter: @SimoneTogna
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Studio. Ricerca. Passione. Sogni e ricerca della realtà. Se c’è una storia interessante, mi piace ascoltarla e raccontarla. Giornalista professionista. Interviste esclusive, mix zone, match internazionali e appostamenti di mercato sono il mio pane quotidiano.
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