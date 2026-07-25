In attesa del rientro di Gianluca Frabotta, Antonio David è stato uno dei giocatori più convincenti del ritiro del Cesena ad Acquapartita. Il terzino sinistro classe 2004 è tornato in Romagna dopo due stagioni utili per accumulare esperienza e maturità. Nella scorsa stagione il Cesena lo aveva ceduto in prestito all’Inter Under 23, perché Michele Mignani non lo riteneva ancora pronto per affrontare stabilmente la categoria. Oggi il giocatore italo-rumeno si presenta con maggiore consapevolezza e con l’obiettivo di dimostrare di poter essere una risorsa per la squadra.

David si è concentrato proprio sull'esperienza fatta all'Inter: "Facendo l’esperienza all’Inter mi ha arricchito secondo me molto a livello mentale, perché se arrivi in una società come l’Inter, una delle prime squadre di tutta Italia, quando vieni chiamato in causa assumi molte più responsabilità, devi avere molta più cattiveria, molta più convinzioni in quello che fai. E questo è quello che ho acquisito diciamo l’anno scorso a differenza degli altri anni, ecco", ha concluso.