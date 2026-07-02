Si chiude l'avventura di Edinson Cavani con il Boca Juniors. L'attaccante uruguaiano, 39 anni, ha annunciato la rescissione del contratto con il club argentino attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social, senza però confermare il ritiro dall'attività agonistica.

Arrivato a Buenos Aires nel luglio del 2023, l'ex centravanti di Napoli, Paris Saint-Germain e Manchester United conclude così la sua esperienza in Argentina dopo tre stagioni.

"Il viaggio è stato magnifico"

Nel video pubblicato su Instagram, Cavani ha salutato il Boca con parole cariche di emozione. "Come mi ha insegnato un allenatore, il viaggio è la ricompensa. E il viaggio è stato magnifico". L'uruguaiano ha inoltre ammesso di non essere riuscito a lasciare il segno come avrebbe voluto. "Ho attraversato momenti difficili che mi hanno impedito di esprimermi al meglio".

Infortuni e nessun trofeo

L'esperienza al Boca è stata condizionata dai numerosi problemi fisici. Cavani ha disputato 81 partite, di cui soltanto 27 da titolare per l'intera durata, realizzando 28 gol, senza riuscire a conquistare alcun titolo. La decisione arriva anche in seguito al cambio in panchina: il nuovo tecnico Rodolfo Arruabarrena non lo considerava infatti parte del progetto tecnico.

Una carriera ricca di successi

Nonostante il finale complicato in Argentina, Cavani lascia il calcio sudamericano con una carriera di altissimo livello alle spalle. Con la Nazionale uruguaiana ha collezionato 136 presenze e 58 reti, mentre a livello di club ha conquistato una Coppa Italia con il Napoli e una lunga serie di trofei con il Paris Saint-Germain, tra cui sei campionati francesi, cinque Coppe di Francia, sei Coppe di Lega e quattro Champions Trophy. A questi si aggiunge anche un titolo nazionale conquistato agli inizi della carriera con il Danubio.