L'Italia Under 19 perde 1-0 in casa contro i pari età dell'Ucraina nella seconda giornata del 2° Round di qualificazione all'Europeo di categoria. Tra i nerazzurri, Marello in campo pochi minuti, dall'87esimo. Mentre Bovio non è sceso in campo, restando in panchina per l'intero arco temporale dell'incontro.

La formazione dell'Italia: Anelli, Mambuku, Paoli, Natali, Marini (87′ Marello), Wiafe, Ballanti, Steffanoni, Maccaroni (58′ Elimoghale), Fogliaro (58′ Arena), Lontani (80′ Damiano). A disposizione: Maran, Marello, Bovio, Borasio, Prisco, Liberali. Allenatore: Favo.

Sezione: Giovanili / Data: Sab 14 novembre 2026 alle 21:43
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione