Giorgio Scalvini, uno degli ottimi tasselli difensivi dell'Italia con Bastoni, ha parlato così a Sky prima della sfida contro il Belgio: "Bisogna pensare subito al Belgio, abbiamo avuto pochi giorni ma non è un alibi. Puntiamo al massimo. De Ketelaere? E' un ottimo giocatore e può metterci in difficoltà, dobbiamo prestare attenzione. Domani può essere una gara che ci può dare quella convinzione in più".