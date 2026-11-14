Giorgio Scalvini, uno degli ottimi tasselli difensivi dell'Italia con Bastoni, ha parlato così a Sky prima della sfida contro il Belgio: "Bisogna pensare subito al Belgio, abbiamo avuto pochi giorni ma non è un alibi. Puntiamo al massimo. De Ketelaere? E' un ottimo giocatore e può metterci in difficoltà, dobbiamo prestare attenzione. Domani può essere una gara che ci può dare quella convinzione in più".

Sezione: News / Data: Sab 14 novembre 2026 alle 19:34
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione