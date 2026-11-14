Quattro nomi, un solo vincitore: è tempo per i tifosi nerazzurri di esprimersi per eleggere il Player of the Month di casa Inter relativamente al mese di ottobre. I giocatori che si contendono il riconoscimento sono: Marcus Thuram, Piotr Zielinski, Carlos Augusto ed Henrikh Mkhitaryan. I voti si potranno esprimere tramite i canali social del club nerazzurro. 

Sezione: Focus / Data: Sab 14 novembre 2026 alle 15:23
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.