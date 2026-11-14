Un mese intenso attende l'Inter di Cristian Chivu, chiamata a gestire un calendario ricco di appuntamenti tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Dalla trasferta contro l'Atalanta fino alla sfida con la Lazio, i nerazzurri affronteranno nove partite in 31 giorni, prima di partire per la Supercoppa italiana. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il tecnico dovrà sfruttare al massimo le risorse della rosa, alternando i giocatori per mantenere alta l'intensità senza compromettere la tenuta fisica della squadra. La ripresa del campionato proporrà subito un test impegnativo contro la formazione bergamasca, reduce da un cambio di allenatore. Una sfida che aprirà una serie di incontri ravvicinati, nei quali Chivu sarà chiamato a trovare il giusto equilibrio tra continuità e turnover.

Dalla Champions alla Coppa Italia: il calendario mette alla prova Chivu

Dopo l'Atalanta, l'Inter affronterà lo Stoccarda in Champions League, per poi tornare in campionato contro il Genoa. Seguiranno gli appuntamenti con Frosinone, Borussia Dortmund e Lecce, prima delle sfide contro Torino, Santos e Lazio. Un programma che metterà alla prova la profondità della rosa nerazzurra, soprattutto considerando la necessità di recuperare alcuni giocatori reduci da problemi fisici. Le ultime prestazioni contro Feyenoord e Como hanno restituito fiducia alla squadra dopo la sconfitta nel derby, ma il prossimo ciclo di incontri richiederà una gestione ancora più attenta delle energie. L'obiettivo è arrivare alla Supercoppa italiana del 22 dicembre nelle migliori condizioni possibili, senza perdere terreno nelle altre competizioni.