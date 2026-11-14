Intervistato da La Repubblica, Aldo Serena elogia Francesco Pio Esposito, che contro la Francia ha raggiunto quota 9 gol in 14 presenze con la maglia azzurra: "Pio è l'attaccante ideale per il 4-3-3 o per il 4-2-3-1. È bravissimo a tenere palla in area e a restituirla indietro, o a girarla sulle fasce, favorendo ali e trequartisti. Ma può convivere anche con un'altra punta: lui in area e Lautaro poco dietro, nella posizione di Tevez nella Juve di Conte", ha concluso.