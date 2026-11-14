Andrea Stramaccioni promuove senza riserve il nuovo corso dell'Italia di Roberto Mancini e riserva parole importanti a Francesco Pio Esposito, protagonista della vittoria contro la Francia. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore dell'Inter ha esaltato soprattutto le caratteristiche del giovane centravanti nerazzurro, individuando un aspetto del suo gioco nel quale lo considera già un riferimento internazionale. "Il migliore al mondo se cerchi un centravanti forte fisicamente che 'lavora', prevalentemente, spalle alla porta", ha dichiarato Stramaccioni.

L'ex tecnico ha poi approfondito il confronto con altri attaccanti: "In giro con queste caratteristiche non ne vedo, non al suo livello: Thierno Barry e Samu Aghehowa sono forti, Pio è superiore". A colpirlo è soprattutto la capacità di Esposito di occupare l'area e prevalere nei duelli individuali. I gol realizzati contro Como e Francia rappresentano, secondo Stramaccioni, due esempi delle sue qualità.

Stramaccioni promuove Mancini: "Gestione umana e tecnica da applausi"

L'ex allenatore nerazzurro ha poi analizzato il lavoro di Roberto Mancini, sottolineando la capacità del commissario tecnico di valorizzare giovani ed elementi più esperti. "Questa Italia fa innamorare la gente. Come nel 2021", ha osservato Stramaccioni, individuando nella gestione del gruppo uno dei principali meriti dell'allenatore. Particolarmente apprezzate le scelte legate a Cambiaghi e Sebastiano Esposito, oltre alla fiducia concessa a diversi giovani azzurri. Per Stramaccioni, il nuovo corso della Nazionale si fonda su un equilibrio tra esperienza, entusiasmo e libertà di espressione. Una crescita che passa anche dalle scelte tattiche, con Tonali in regia e Cambiaghi utilizzato per offrire soluzioni differenti. "Gestione umana e tecnica da applausi", è il giudizio dell'ex tecnico interista, convinto che Mancini abbia restituito entusiasmo e identità a una Nazionale desiderosa di riscattarsi.