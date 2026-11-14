L'Inter si è concessa qualche giorno di riposo prima di iniziare a preparare la trasferta contro l'Atalanta. Dopo l'ultima seduta mattutina di ieri ad Appiano Gentile, Cristian Chivu ha dato appuntamento alla squadra a martedì, quando riprenderanno gli allenamenti e cominceranno a rientrare i primi calciatori impegnati con le rispettive nazionali. L'attenzione - scrive Il Corriere dello Sport - sarà rivolta soprattutto alle condizioni di Lautaro Martinez, che sta proseguendo il recupero dall'infortunio. La ripresa degli allenamenti permetterà allo staff tecnico e medico di valutare i suoi progressi e stabilire come gestire il ritorno al lavoro con i compagni.

Lautaro punta l'Atalanta: possibile rientro graduale in gruppo

Per il capitano nerazzurro si prospetta un reinserimento graduale, con una prima fase di lavoro parziale in gruppo prima di aumentare progressivamente i carichi. L'obiettivo resta la partita contro l'Atalanta, ma la disponibilità dell'argentino non è ancora garantita. Molto dipenderà dalle risposte che arriveranno nei prossimi allenamenti e dalla possibilità di completare il recupero senza ulteriori problemi. Chivu spera di ritrovare Lautaro già per Bergamo, ma non verranno forzati i tempi. Le sedute della prossima settimana saranno decisive per capire se il capitano potrà essere convocato oppure se sarà necessario attendere ancora.