Tanti i temi toccati da Valentin Carboni nel corso dell'intervista rilasciata ad ESPN prima dell'amichevole col Colo Colo che ha sancito il suo ritorno in campo. Ovviamente, si parla anche del tema Nazionale, visto che la decisione di giocare per il Racing Avellaneda fu dettata anche dalla voglia di entrare nei convocati per i Mondiali del 2026: "Ero un titolare fisso in Nazionale. Sarò sempre molto grato allo staff tecnico e ai miei compagni per l'opportunità. E sì, mi sentivo vicino, fin dal mio arrivo al Racing avevo l'intenzione di fare bene e di avere una possibilità con la Nazionale per i Mondiali. Ma poi è successo questo: è ora di alzare la testa e guardare avanti". Ha spiegato che durante il periodo dell'infortunio non ha parlato con Lionel Scaloni, ma che l'allenatore lo ha sempre stimato molto: "In quel periodo non parlavo con Scaloni. Parlavo invece parecchio con Walter Samuel, che mi era più vicino e a volte mi chiamava. Ma sono sempre andato molto d'accordo con loro. Grazie a Dio mi hanno sempre tenuto in considerazione, mi hanno dato delle opportunità e sarò sempre grato".
Argentina vuol dire, inequivocabilmente, anche Lionel Messi: "Volevo essere come lui. Era molto difficile, ma ricordo di aver guardato tutte le partite del Barcellona e della nazionale. Chiunque fosse l'avversario, lo guardavo sempre su YouTube. È sempre stato il mio idolo assoluto e una fonte di ispirazione e motivazione per tutti noi ragazzi che giochiamo a calcio. Non so se ho ereditato qualcosa da lui in termini di abilità calcistiche, perché è molto difficile, ma sicuramente ho ereditato qualcosa da lui come persona, perché è un grande leader, un grande esempio e una grande persona". Ma chi può ereditare la sua maglia numero 10 nell'Albiceleste? "Non lo so, può essere Nico Paz, un giocatore eccellente. Ma anche Lautaro Martinez o Alexis Mac Allister".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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