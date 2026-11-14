La nazionale albanese Under 19 ha concluso con successo il secondo turno delle qualificazioni al Campionato Europeo di categoria imponendosi per 4-0 sull'Armenia nella seconda e ultima partita di questo turno. Partita dove ha messo la sua firma anche l'attaccante dell'Inter Under 20 Alen Vukaj, che conferma il suo ottimo momento di forma: sua la rete del momentaneo 3-0 al minuto 61, dopo uno splendido inserimento sulla fascia e un ottimo spunto a eludere la difesa avversaria prima di trafiggere il portiere avversario. Vukaj ha segnato nelle ultime due gare di Youth League dei nerazzurri contro Shakhtar Donetsk e Feyenoord.

⭐️🇦🇱 Wonderful solo goal from Alen Vukaj against Armenia U19. Incredible player. Hopefully he keeps this up, because he will go far. https://t.co/O2LOWMsF2Y — Illyrian Footy 🇦🇱 (@IllyrianFooty) November 14, 2026