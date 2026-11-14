La nazionale albanese Under 19 ha concluso con successo il secondo turno delle qualificazioni al Campionato Europeo di categoria imponendosi per 4-0 sull'Armenia nella seconda e ultima partita di questo turno. Partita dove ha messo la sua firma anche l'attaccante dell'Inter Under 20 Alen Vukaj, che conferma il suo ottimo momento di forma: sua la rete del momentaneo 3-0 al minuto 61, dopo uno splendido inserimento sulla fascia e un ottimo spunto a eludere la difesa avversaria prima di trafiggere il portiere avversario. Vukaj ha segnato nelle ultime due gare di Youth League dei nerazzurri contro Shakhtar Donetsk e Feyenoord. 

Sezione: Giovanili / Data: Sab 14 novembre 2026 alle 16:18 / Fonte: FSHF
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.