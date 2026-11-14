David Popovici, campione olimpico dei 200 stile libero agli ultimi Giochi di Parigi, paragonato in patria a Nadia Comaneci, la scorsa settimana era a San Siro per assistere alla sfida di campionato tra Inter e Como, con tanto di maglia personalizzata in regalo e incontro col suo connazionale, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu. Chivu che, secondo quanto afferma Popovici alla Gazzetta dello Sport, è una figura importantissima per il suo Paese: "È la prima volta che assisto a una partita vera. Chivu è una fonte di ispirazione enorme per tanti rumeni", dichiara il nuotatore, che parla poi del rapporto con l'Italia: "L’Italia, e specialmente Roma, è la mia seconda casa. Qui ho cominciato a vincere a livello giovanile e nel 2022 ho conquistato un oro europeo nei 100 con record del mondo. È una città legata alla mia anima. Ma anche Milano mi piace molto: è il cuore economico del Paese e ho già collaborato con diversi brand".

A 22 anni ha già vinto quasi tutto. Che cosa la motiva ancora?

"Ci sono tante cose da fare e da imparare. Non penso certo di aver finito".

La velocità la appassiona anche fuori dall’acqua? Segue la F.1?

"Non tanto, ma osservo alcuni piloti. Mi interessa Kimi Antonelli, che è persino due anni più giovane di me. In qualche modo posso capire cosa significhi raggiungere il successo così presto, con tutte le opportunità e le difficoltà che comporta. Mi piacerebbe confrontarmi con lui"