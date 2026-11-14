È finito il calvario di Valentin Carboni: nove mesi dopo il grave infortunio subito al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, l'attaccante di scuola Inter ha giocato 22 minuti nel corso dell'amichevole internazionale che il Racing Avellaneda ha disputato, e perso per 2-1, contro i cileni del Colo Colo. Prima del match, il figlio d'arte si era espresso ai microfoni di ESPN raccontando questo lungo periodo di stop: "Sono stati mesi molto difficili, sia a livello personale che per il club. Ma ogni esperienza è un'occasione per imparare e migliorare. Tutto accade per una ragione. E ora è il momento di tornare alla grande, sfruttando le esperienze che ho maturato, per iniziare bene l'anno. Sono riuscito comunque a prenderla molto bene, vedendo il lato positivo. Ho sfruttato questo periodo di inattività per migliorare altri aspetti, a livello personale e mentale, visto che non potevo giocare a calcio". Carboni si è posto ora un obiettivo: "È una sfida tornare dopo due infortuni molto gravi, ora quella nuova è tornare ai vertici del calcio. Non è stato un buon anno per il Racing, ma sia i miei compagni di squadra che tutti coloro che lavorano nel club hanno sempre dato il massimo. Ho visto ogni giorno come lavoravano e soffrivano per dare il meglio. Ora è il momento di iniziare il 2027 con tutto il cuore".

Un altro anno al Racing, ecco perché

Carboni ha anche espresso le sue sensazioni sul calcio argentino: "È un calcio molto intenso e aggressivo. Non ti regalano nulla, lottano su ogni pallone come se fosse l'ultimo. E questi mesi mi hanno aiutato a conoscere meglio il calcio argentino, a studiare gli avversari, il modo di giocare delle altre squadre. E quando tornerò, sarò anche molto più preparato sotto questo aspetto". Ora che il peggio sembra ormai alle spalle, Carboni guarda avanti: "Il mio obiettivo è aiutare i miei compagni di squadra, portare il Racing al livello più alto possibile e avere un grande 2027, cosa che credo riusciremo a raggiungere. E ora voglio divertirmi, godermi il momento, sapendo tutto quello che ho passato per tornare a giocare. Ho avuto il supporto del Racing, del fisioterapista e del medico, che mi hanno dato fiducia e sono brave persone. Ecco perché ho deciso di rimanere qui".