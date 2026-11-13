Weekend libero, ma non per tutti, ad Appiano Gentile. Domani Cristian Chivu e il suo staff aspetteranno nel centro sportivo nerazzurro Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Ange Bonny e Aleksandar Stankovic, ossia i quattro calciatori nerazzurri infortunati, affinché ognuno di loro possa proseguire nello specifico programma di recupero. Domenica invece i cancelli della Pinetina resteranno chiusi: sarà riposo per tutti.

Marcus Thuram, dopo l’affaticamento subito col Como e certificato dai medici della Francia, dovrebbe tornare in gruppo la prossima settimana e essere abile e arruolabile per la trasferta di Bergamo. Pure Lautaro cercherà di riaggregarsi ai compagni di squadra nei prossimi giorni, il che significa che potrebbe andare in panchina contro l’Atalanta. Bonny e Stankovic saranno out per un mese circa.