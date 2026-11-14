Dalla Polonia arrivano notizie preoccupanti in merito allo stato di salute di Piotr Zielinski. A rivelarle è il giornalista di Kanal Sportowy Mateusz Borek, che ha definito pressoché improbabile la presenza del centrocampista dell'Inter anche nella partita di martedì contro la Svezia: "Non ci scommetterei, e sono sicuro al 100% che non rischierò la tesi che Piotr Zieliński possa essere in campo contro gli scandinavi. È arrivato dall'Inter con un infortunio al piede che limita fortemente la possibilità di correre. Al piccolo trotto si può ancora in qualche modo gestire, mentre ogni accelerazione, sprint o cambio di direzione, specialmente con il pallone, crea problemi. Gli fa male la pianta del piede, il che disturba molto e provoca grande disagio. Anche se non mi piace questa parola nel contesto del calcio, perché il calcio fa male, e lo sport professionistico è legato al dolore. A volte bisogna semplicemente giocare nonostante qualche problema". 

Sezione: In Primo Piano / Data: Sab 14 novembre 2026 alle 14:08
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.