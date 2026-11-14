Dalla Polonia arrivano notizie preoccupanti in merito allo stato di salute di Piotr Zielinski. A rivelarle è il giornalista di Kanal Sportowy Mateusz Borek, che ha definito pressoché improbabile la presenza del centrocampista dell'Inter anche nella partita di martedì contro la Svezia: "Non ci scommetterei, e sono sicuro al 100% che non rischierò la tesi che Piotr Zieliński possa essere in campo contro gli scandinavi. È arrivato dall'Inter con un infortunio al piede che limita fortemente la possibilità di correre. Al piccolo trotto si può ancora in qualche modo gestire, mentre ogni accelerazione, sprint o cambio di direzione, specialmente con il pallone, crea problemi. Gli fa male la pianta del piede, il che disturba molto e provoca grande disagio. Anche se non mi piace questa parola nel contesto del calcio, perché il calcio fa male, e lo sport professionistico è legato al dolore. A volte bisogna semplicemente giocare nonostante qualche problema".

@BorekMati zdradza powód nieobecności Zielińskiego: "Powiem szczerze, że nie dałbym się pokroić i na 100% nie zaryzykuję tezy, że Piotr Zieliński zagra w meczu ze Szwecją. Przyjechał z Interu Mediolan z kontuzją stopy, która mocno ogranicza możliwość biegania. W truchcie można sobie jeszcze jakoś z tym poradzić, natomiast każde przyspieszenie, sprint czy zwrot, zwłaszcza z piłką sprawia problem. Boli go podeszwa stopy, co bardzo przeszkadza i powoduje duży dyskomfort. Chociaż nie lubię tego słowa w kontekście piłki, bo piłka boli, a zawodowy sport wiąże się z bólem. Czasami trzeba po prostu grać mimo jakiegoś problemu." — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) November 14, 2026