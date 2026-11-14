"Pio Esposito parla coi gol, ma mi piacciono anche la sua umiltà, il suo carattere e la sua voglia di migliorare. È forte, in tutti i sensi". Parole importanti quelle pronunciate da Luca Toni su Pio Esposito a La Repubblica.

L'ex centravanti ha espresso grande apprezzamento nei confronti del classe 2005, soffermandosi non soltanto sulle qualità tecniche, ma anche sulle caratteristiche umane e caratteriali. Un'investitura significativa, che riporta inevitabilmente alla memoria il paragone tra i due.

In tanti, infatti, hanno accostato Esposito proprio a Luca Toni, soprattutto per alcune caratteristiche fisiche e tecniche: la struttura imponente, la capacità di proteggere il pallone, il senso della posizione e l'abilità nel giocare per la squadra, oltre alla freddezza sotto porta.

Sezione: Copertina / Data: Sab 14 novembre 2026 alle 15:50
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.