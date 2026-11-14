La Croazia esce sconfitta da Wembley, ma Petar Sucic torna a Milano con un gol e nuove motivazioni. Il centrocampista dell'Inter ha realizzato la rete del momentaneo pareggio contro l'Inghilterra, poi vittoriosa per 2-1, confermando il buon momento personale e mandando un altro segnale a Cristian Chivu. Come sottolinea Tuttosport, il croato vuole sfruttare la ripresa del campionato per consolidare il proprio ruolo nelle rotazioni nerazzurre. Rispetto alla precedente sosta, quando aveva manifestato pubblicamente una certa insoddisfazione per lo scarso impiego, il suo umore è cambiato grazie al maggiore spazio trovato nelle ultime settimane.

Nel mese di ottobre, infatti, Sucic è sceso in campo in tutte e nove le partite dell'Inter, partendo titolare in cinque occasioni, contro Parma, Bologna, Venezia, Milan e Shakhtar Donetsk. Tra le prestazioni più convincenti spicca quella contro il Parma, impreziosita dal gol che ha sbloccato l'incontro. Il centrocampista ha poi trovato spazio anche nelle sfide contro Feyenoord e Como, contribuendo alla gestione del risultato.

Sucic cerca continuità, Jones aumenta la concorrenza a centrocampo

La crescita del croato dovrà però fare i conti con una concorrenza sempre più numerosa. Nelle gerarchie di Chivu, Calhanoglu, Barella e Zielinski rappresentano attualmente i principali riferimenti del centrocampo, mentre Curtis Jones è pronto a tornare protagonista dopo aver completamente recuperato dall'infortunio. L'ex Liverpool, fortemente voluto dall'allenatore durante il mercato estivo, punta a ritrovare spazio già alla ripresa del campionato. Un'alternativa in più che renderà ancora più serrata la competizione per una maglia da titolare. A disposizione ci sarà anche Henrikh Mkhitaryan, mentre Aleksandar Stankovic resta indisponibile per la lesione riportata durante gli allenamenti con la Serbia. Per Sucic, dunque, il gol realizzato con la Croazia rappresenta un'ulteriore iniezione di fiducia, ma sarà soprattutto il rendimento quotidiano ad Appiano Gentile a determinare il suo impiego nelle prossime settimane.

Lavoro per quattro infortunati ad Appiano Gentile

Intanto, mentre il resto della squadra osserva alcuni giorni di riposo, ad Appiano Gentile proseguono i programmi di recupero degli infortunati. Oggi lavoreranno individualmente Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Ange-Yoan Bonny e Aleksandar Stankovic, seguendo le indicazioni dello staff medico e atletico nerazzurro. Domani sarà invece una giornata libera per tutti, prima della ripresa degli allenamenti fissata per lunedì. Alla ripartenza Chivu potrà così iniziare a valutare le condizioni dei giocatori e le possibili scelte in vista dei prossimi impegni, con Sucic deciso a ritagliarsi un ruolo sempre più importante nonostante il ritorno di Jones.