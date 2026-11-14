Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha parlato delle elezioni federali che si svolgeranno a dicembre: "Mi auguro che, dal 15 dicembre, si possa riprendere quel dialogo che è indispensabile per fare le riforme che devono essere fatte. Pericolo di slittamento delle elezioni? Mi auguro di no". Sui risultati della Nazionale, Abodi ha detto: "Ci inorgoglisce. Siamo felici dei risultati, dei comportamenti degli atleti e del loro modo di fare squadra". Le parole riprese dall'ANSA.