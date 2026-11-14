Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha parlato delle elezioni federali che si svolgeranno a dicembre: "Mi auguro che, dal 15 dicembre, si possa riprendere quel dialogo che è indispensabile per fare le riforme che devono essere fatte. Pericolo di slittamento delle elezioni? Mi auguro di no". Sui risultati della Nazionale, Abodi ha detto: "Ci inorgoglisce. Siamo felici dei risultati, dei comportamenti degli atleti e del loro modo di fare squadra". Le parole riprese dall'ANSA.

Sezione: News / Data: Sab 14 novembre 2026 alle 20:31
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione