Carlos Augusto è rimasto in campo per 90 minuti nell'amichevole giocata oggi tra Giappone e Brasile, terminata con il risultato di 3-2. Avvio shock pe la Nazionale di Ancelotti, sotto di due reti dopo 20 minuti per le reti di Kubo e Nakamura.

Vinicius, autore di una doppietta, ha provato ad evitare la sconfitta, ma in pieno recupero è arrivato il gol del definitivo 3-2 di Sakamoto. Il jolly di Chivu è stato schierato titolare nella difesa a 4 come terzino sinistro. Da notare come la Seleçao abbia chiuso con due espulsioni, quella di Raphinha che era in panchina e dello stesso Ancelotti, poco prima del novantesimo, col CT che era entrato in campo per protestare contro un fallo.