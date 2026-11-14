Perugia fa le cose in grande per celebrare Marco Materazzi. Da oggi fino al 22 novembre, all'interno di Foto Ottica Fraticcioli, sarà possibile visitare una sorta di piccolo museo dedicato all'ex difensore del Grifo e dell'Inter, con dentro una replica in scala reale della Coppa del Mondo al centro, circondata da immagini, frasi e gigantografie. Il tutto nell'ambito di EuroChocolate, la storica manifestazione del capoluogo umbro dedicata alla cultura del cioccolato Oggi, Materazzi ha firmato diverse copie di MM23, la sua monumentale opera che contiene una raccolta di aneddoti, storie e curiosità, accompagnate da foto inedite della memorabilia personale (collezione di oggetti, cimeli, maglie, trofei).