Yann Bisseck si è conquistato un ruolo importante nell'Inter di Cristian Chivu, ma deve ancora convincere Jürgen Klopp a concedergli maggiore spazio nella Nazionale tedesca. Il difensore nerazzurro è rimasto ad Appiano Gentile durante questa sosta, nonostante sperasse di rientrare tra i convocati della Germania. Dopo essere stato chiamato a settembre, quando Klopp aveva distribuito un gruppo particolarmente ampio di giocatori tra quattro partite, Bisseck è stato nuovamente escluso. Il commissario tecnico continua infatti a preferirgli altre soluzioni difensive, tra cui l'ex Milan Malick Thiaw. Una decisione che - scrive Il Corriere dello Sport - ha deluso non poco il centrale interista, deciso però a sfruttare i prossimi mesi per dimostrare di meritare un posto stabile nella selezione tedesca.

Bisseck, numeri da titolare all'Inter: nel mirino il ritorno in Nazionale a marzo

La mancata convocazione arriva in un momento particolarmente positivo per Bisseck, che ha trovato continuità e fiducia sotto la guida di Chivu. Il tecnico nerazzurro lo ha schierato titolare in otto delle undici partite di Serie A disputate finora, facendone uno dei riferimenti del reparto arretrato. Il tedesco ha inoltre lasciato il segno in Champions League, realizzando il gol che ha sbloccato la sfida contro il Feyenoord. Le sue prestazioni confermano i progressi compiuti nell'ultimo anno, soprattutto nel ruolo di braccetto destro della difesa a tre, pur mantenendo la possibilità di essere utilizzato anche come centrale.