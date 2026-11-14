Si avvicina sempre più il grande momento per tutta la città di Ravenna: domani, alle ore 17, in occasione del derby di Romagna col Forlì i giallorossi di Andrea Mandorlini avranno a disposizione nientemeno che Ronaldinho, che tornerà a giocare dopo 11 anni dal suo ultimo incontro ufficiale. In attesa della partita del Benelli, l'ex Milan si carica in un'intervista alla Gazzetta dello Sport dove ricorda il gol che fece nel 2008 in un altro derby, quello di Milano: "Ah, certo, quel gol all’Inter con la maglia del Milan. Fu la mia prima rete in Italia, fu speciale, e di certo non me lo dimentico anche perché ogni volta che torno in Italia me lo ricordano praticamente sempre. La parentesi con il Milan è stata stupenda, per tutti, per la gente che mi salutava, i gol, i ricordi. Ora voglio fare felice la gente di Ravenna per la passione che ha".

Le manca il 300° gol in carriera e proprio prima di un altro derby…

"Adesso come adesso non ci penso… poi vediamo".