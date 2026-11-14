Luis Henrique è tornato ad allenarsi con il gruppo e sarà a disposizione di Cristian Chivu per la trasferta contro l'Atalanta. Il recupero dall'infortunio, però, potrebbe non bastare a cambiare una situazione che finora ha visto il brasiliano trovare pochissimo spazio nelle rotazioni dell'Inter. Come riferisce Tuttosport, l'ex Marsiglia rischia di continuare a raccogliere minuti con il contagocce, soprattutto alla luce della crescita degli altri esterni nerazzurri. Djed Spence si è ormai imposto sulla fascia destra, mentre Andy Diouf viene considerato una soluzione preziosa anche a partita in corso.

Sulla corsia opposta, Federico Dimarco sta ritrovando continuità e rendimento, con Carlos Augusto che ha sfruttato le opportunità ricevute, dimostrando di poter incidere sia da esterno sia nel ruolo di braccetto. Una concorrenza che ha progressivamente ridotto le possibilità di impiego di Luis Henrique, scivolato nelle gerarchie di Chivu.

A gennaio può portare 20-25 milioni

I numeri raccontano le difficoltà incontrate dal brasiliano in questa prima parte di stagione: cinque presenze e appena 209 minuti in Serie A, ai quali si aggiungono soltanto 17 minuti in Champions League. Un impiego limitato che potrebbe spingere il giocatore a valutare nuove opportunità già durante il mercato di gennaio. In estate Luis Henrique era stato cercato dalla Roma, mentre in precedenza il suo nome era finito anche sul taccuino di Tiago Pinto per il Bournemouth. Il brasiliano, tuttavia, non aveva mostrato particolare entusiasmo per la destinazione giallorossa e aveva respinto gli approcci provenienti dalla Turchia, preferendo attendere eventuali offerte dalla Premier League. La situazione potrebbe ora essere diversa, considerando lo spazio ridotto trovato a Milano.

La cessione di Luis Henrique può finanziare un nuovo acquisto

Un'eventuale partenza potrebbe rappresentare anche un'opportunità economica per la società nerazzurra. Secondo il quotidiano, l'Inter potrebbe ricavare tra i 20 e i 25 milioni di euro dalla cessione dell'ex Marsiglia, una cifra da reinvestire per rinforzare la rosa. Le risorse potrebbero essere utilizzate per intervenire nei reparti che necessitano di alternative oppure per anticipare la concorrenza su un giovane talento seguito dalla dirigenza. Molto dipenderà comunque dalle offerte che arriveranno e dalla disponibilità del calciatore ad accettare una nuova destinazione. La separazione a gennaio è dunque un'ipotesi concreta, ma non ancora una decisione presa. Per Luis Henrique le prossime settimane saranno importanti per capire se esistano ancora le condizioni per rilanciarsi nell'Inter oppure se sia preferibile cercare maggiore continuità altrove.