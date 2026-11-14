L'ex portiere della Roma Julio Sergio, intervenuto sulle frequenze di Radio Bruno, ha parlato della lotta scudetto e delle ambizioni della squadra giallorossa.

"In campionato sta facendo quello che deve fare mentre in Champions League ha commesso qualche errore di troppo. A quel livello non puoi permettertelo. Può sicuramente arrivare in zona Champions e, se manterrà questo rendimento, giocarsi il campionato fino alla fine - le sue parole -.Il gioco di Gasperini è divertente. La squadra soffre poco e riesce a segnare anche due, tre o quattro gol".