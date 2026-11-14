Dimarco può giocare in posizione più avanzata? A questa domanda ha risposto Roberto Mancini, CT dell'Italia, nella conferenza stampa che precede la sfida di domani sera contro il Belgio: "Sì, dovremo valutarlo domani. Quella di Dimarco è un'opzione che abbiamo pensato da tempo, lo decideremo domani, le cose vanno viste in base alla partita e anche durante".

Può essere una partita più complicata rispetto a quella della Francia?

"Sicuramente sarà difficile, credo sia bello intanto che siamo qui a giocarci anche con un leggero vantaggio la qualificazione, che non vuol dire che dobbiamo accontentarci.