Dimarco può giocare in posizione più avanzata? A questa domanda ha risposto Roberto Mancini, CT dell'Italia, nella conferenza stampa che precede la sfida di domani sera contro il Belgio: "Sì, dovremo valutarlo domani. Quella di Dimarco è un'opzione che abbiamo pensato da tempo, lo decideremo domani, le cose vanno viste in base alla partita e anche durante".
Può essere una partita più complicata rispetto a quella della Francia?
"Sicuramente sarà difficile, credo sia bello intanto che siamo qui a giocarci anche con un leggero vantaggio la qualificazione, che non vuol dire che dobbiamo accontentarci.
Sezione: Focus / Data: Sab 14 novembre 2026 alle 19:49
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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