Una domenica all'insegna del football americano per Cristian Chivu. L'allenatore dell'Inter sarà domani a Monaco di Baviera, ospite della NFL, per assistere alla partita tra Detroit Lions e New England Patriots. Il tecnico nerazzurro - scrive La Gazzetta dello Sport - approfitterà dei giorni di riposo concessi alla squadra durante la sosta per le nazionali per dedicarsi a un'altra delle sue passioni sportive. Chivu, infatti, segue con interesse il football americano e avrà l'opportunità di vivere da vicino uno degli appuntamenti organizzati dalla lega statunitense in Europa.

Da martedì, però, l'attenzione tornerà interamente sull'Inter. Ad Appiano Gentile riprenderanno gli allenamenti in vista della trasferta contro l'Atalanta, primo appuntamento di un calendario particolarmente impegnativo. I nerazzurri saranno attesi da nove partite in 31 giorni, tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, prima della Supercoppa