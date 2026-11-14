Una domenica all'insegna del football americano per Cristian Chivu. L'allenatore dell'Inter sarà domani a Monaco di Baviera, ospite della NFL, per assistere alla partita tra Detroit Lions e New England Patriots. Il tecnico nerazzurro - scrive La Gazzetta dello Sport - approfitterà dei giorni di riposo concessi alla squadra durante la sosta per le nazionali per dedicarsi a un'altra delle sue passioni sportive. Chivu, infatti, segue con interesse il football americano e avrà l'opportunità di vivere da vicino uno degli appuntamenti organizzati dalla lega statunitense in Europa.
Da martedì, però, l'attenzione tornerà interamente sull'Inter. Ad Appiano Gentile riprenderanno gli allenamenti in vista della trasferta contro l'Atalanta, primo appuntamento di un calendario particolarmente impegnativo. I nerazzurri saranno attesi da nove partite in 31 giorni, tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, prima della Supercoppa
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 16:05 Pio Esposito verso la doppia cifra in azzurro: a 3 il gol al Belgio
- 15:50 Toni esalta Esposito: "Parla con i gol, è forte. Ecco cosa mi piace di lui"
- 15:37 Belgio, Van Bommel su Esposito: "Sta crescendo incredibilmente bene"
- 15:23 Player Of the Month, quattro i giocatori candidati per il premio di ottobre
- 15:08 Brasile, Ancelotti: "Nel primo tempo la difesa non si muoveva bene"
- 14:54 Ronaldinho: "Ogni volta in Italia mi ricordano il gol segnato all'Inter"
- 14:40 Carlos Augusto bocciato dai media brasiliani: "Errori sui gol nipponici"
- 14:25 Ultimo allenamento ad Appiano per l'Italia: Cambiaghi lascia il gruppo
- 14:15 Inghilterra, Tuchel sorride: Spence torna ad allenarsi in gruppo
- 14:08 Allarme Zielinski dalla Polonia: "Ha dolore ad un piede, fatica a correre"
- 13:58 Bellinazzo: "Juve in difficoltà. L'Atalanta ha un modello virtuoso, l'Inter post Suning ha seguito la stessa strada"
- 13:43 Presidenza FIGC, ufficiali le candidature di Malagò e Galliani. Marotta per il Consiglio Federale
- 13:28 InterNazionali - Nations League, Zielinski non recupera: fuori dai convocati della Polonia
- 13:15 InterNazionali - Vinicius non basta, il Giappone batte il Brasile 3-2: Carlos Augusto in campo 90'
- 13:00 videoL'Ital-Inter si allena ad Appiano. La ripresa nerazzurra fissata per martedì
- 12:45 Dalla Nazionale una sentenza: la difesa a 4 non è più un tabù. Cosa farà l'Inter?
- 12:32 GdS - Chivu vola a Monaco: sarà ospite della NFL per Lions-Patriots
- 12:18 Zazzaroni: "Se vanno via Mancini e Malagò non vince il duo Marotta-Percassi"
- 12:04 Cambiaghi al Corsera: "Con Esposito ci capiamo con uno sguardo"
- 11:50 Un INTER CLUB nel cuore di MILANO! Passione nerazzurra e beneficenza: i 18 ANNI dell'IC MADUNINA
- 11:36 TS - Luis Henrique può partire a gennaio se non trova spazio: le cifre
- 11:21 InterNazionali - Finalmente Carlos Augusto: titolare in Giappone-Brasile da terzino sinistro
- 11:08 TS - Oggi lavoro ad Appiano per quattro infortunati: le ultime sui recuperi
- 10:54 TS - Sucic, messaggio a Chivu. Ma adesso torna anche Jones
- 10:39 CdS - Esposito fa sognare l'Italia: solo Meazza meglio di lui a 21 anni
- 10:24 Libero - Nuovo San Siro, scontro tra Giunta e Consiglio: Sala tira dritto
- 10:10 GdS - Assalto di fine anno: nove partite in un mese, dalla Dea alla Lazio
- 09:55 CdS - Bisseck convince Chivu ma non Klopp: il difensore rivuole la Germania
- 09:40 GdS - Gli sponsor tornano a credere nella Nazionale: oltre 100 milioni per la FIGC
- 09:26 GdS - Mancini cambia: Doumbia per Frattesi, Dimarco può tornare titolare
- 09:12 CdS - Martedì la ripresa: Lautaro punta l'Atalanta, ma il rientro resta in dubbio
- 08:58 CdS - Chivu aspetta la truppa inglese: Jones titolare contro l'Atalanta?
- 08:44 Stramaccioni esalta Esposito: "Il migliore al mondo per una caratteristica"
- 08:29 GdS - Esposito fa sognare l'Italia: un gol ogni 88 minuti, nel mirino il record di Riva
- 08:14 Milan, Cardinale: "Non venderò mai il club. L'obiettivo è tornare a vincere"
- 08:00 TS - Calhanoglu, rinnovo in salita: la Juve pensa al colpo a zero. C'è anche il Como
- 00:30 Torna in campo Ronaldinho, il messaggio di Vampeta: "Sei un fenomeno"
- 00:00 Pio Esposito, il campione che "può capitare"
- 23:55 Calhanoglu, c'è una promessa dell'Inter. La Juve? Solo sondaggi
- 23:42 Sessa: "Sono fiducioso per EURO2032, non possiamo fallire"
- 23:28 Morte Jesus de Miguel, dodici giornate di squalifica per Owono
- 23:14 Salernitana, alta tensione dopo il ko con l'Inter: incendiata auto di giocatore
- 22:59 Tare: "Simone Inzaghi cresciuto tanto tra Lazio e Inter. Quando tornerà..."
- 22:45 Nations League, Svizzera in Lega A: per Akanji 90' con la Slovenia
- 22:35 Trotta: "Pio Esposito fortissimo. E l'Inter lo sta gestendo benissimo"
- 22:20 Borean, CFO Generali: "Bellissimo l'accordo raggiunto per lo Stadium"
- 22:06 Inter-Liverpool, biglietti dal 17/11. Dal 20 parte la vendita libera: le info
- 21:52 De Siervo leader delle leghe mondiali: è il nuovo presidente della WLA
- 21:38 Nunziata: "Cocchi merita di giocare in una piazza come Padova"
- 21:25 Reuters - Club di UCL italiano interessato a una franchigia di Eurolega
- 21:15 Polonia, dubbio Zielinski per la Romania. Urban: "Deciderò all'ultimo"
- 21:10 Hernanes: "L'Inter può ambire almeno ai quarti di Champions. Sullo Scudetto..."
- 20:57 Generali, il bilancio sorride: nel terzo trimestre 2026 utili per 3,6 mld
- 20:42 Stramaccioni: "Dimarco e Vergara hanno cambiato la partita"
- 20:27 Turchia, Kerimoglu critica Calhanoglu: "Linguaggio del corpo non positivo"
- 20:13 fcinDomani Pinetina aperta per gli infortunati. Thuram punta l'Atalanta
- 19:58 Cocchi: "A Padova è tutto meraviglioso, mi trovo bene qui"
- 19:44 Fiabane, l'architetto bellunese del Generali Stadium: "Ecco la nostra sfida"
- 19:29 Stoccarda, per Stiller l'Inter si allontana. E lui si allontana dall'agente
- 19:15 Tare rivela: "Volevamo Akanji, ma disse no perché il Milan non era in UCL"
- 19:00 Rivivi la diretta! ITAL-INTER da PAURA, ESPOSITO conquista il MONDO. DIMARCO esterno nel 4-3-3?
- 18:46 Polonia, 'battibecco' tra Zielinski e Zalewski. Colpa di... una felpa
- 18:33 Italia, San Siro vuol dire record: con la Francia nuovo primato di incassi
- 18:20 GdS - Dimarco torna alle origini: ala d'attacco contro la Francia come 12 anni fa negli Esordienti
- 18:06 F. Galli: "Scudetto? Inter e Roma un gradino sopra le altre. Ma il Milan..."
- 17:51 Viviano: "Barella strepitoso contro la Francia, come si fa a discuterlo?". Poi attacca Akanji: "Le parole sul Como..."
- 17:37 Trevisani: "Esposito è vicino alla perfezione per come gioca, vive, parla e pensa"
- 17:23 Reuters - L'offerta di Avenue Capital non convince tutti i club: in ballo i diritti mediatici
- 17:09 Oltre 8 milioni di spettatori davanti alla TV per Italia-Francia
- 16:55 Bergomi e il record di gol in Nazionale di Riva: "Mi auguro che Pio lo raggiunga"