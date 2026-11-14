Nuove tensioni a Milano sul progetto del nuovo San Siro, l'impianto che Inter e Milan intendono realizzare nell'area dell'attuale stadio Giuseppe Meazza. Come racconta Libero, si è aperto un confronto tra il Consiglio comunale e la Giunta guidata da Giuseppe Sala, intenzionata a proseguire l'iter amministrativo nonostante le richieste di sospensione avanzate dall'Aula. Il nodo riguarda la Valutazione ambientale strategica (Vas), sulla quale il Consiglio ha approvato il 9 novembre un ordine del giorno che ne chiede la sospensione fino allo svolgimento di approfondimenti sugli effetti del progetto sulla salute pubblica.

L'esecutivo cittadino, tuttavia, ritiene che le procedure finora adottate siano corrette e conformi alla normativa. La Giunta ha quindi predisposto un documento per ribadire la propria posizione, sostenendo che gli approfondimenti richiesti possano essere affrontati senza interrompere necessariamente l'intero procedimento.

San Siro, Sala difende l'iter: due valutazioni ambientali per il progetto

Secondo quanto riportato dal quotidiano, il progetto prevede due distinte procedure di valutazione ambientale, una relativa alla costruzione del nuovo impianto e l'altra riguardante la demolizione del Meazza e le opere accessorie. La Giunta sostiene di aver rispettato le disposizioni vigenti e di aver accolto le osservazioni formulate durante l'esame consiliare, pur mantenendo una posizione differente sulla necessità di sospendere le procedure. Il confronto riguarda soprattutto la richiesta di una Valutazione di impatto sanitario (Vis) preventiva, considerata indispensabile da parte del Consiglio per esaminare le possibili conseguenze dell'intervento sulla salute dei cittadini. L'amministrazione, invece, difende la legittimità del percorso intrapreso e la possibilità di effettuare ulteriori verifiche nell'ambito delle successive fasi autorizzative.

Nuovo stadio Inter-Milan, i comitati valutano il ricorso

La vicenda potrebbe avere anche conseguenze sul piano legale. I comitati cittadini contrari al progetto stanno infatti valutando possibili iniziative per contestare la prosecuzione dell'iter. Al centro delle obiezioni ci sono il rapporto tra le decisioni del Consiglio e quelle della Giunta e la necessità di garantire adeguati approfondimenti sull'impatto ambientale e sanitario dell'opera. Secondo il quotidiano, gli oppositori potrebbero contestare anche eventuali responsabilità amministrative qualora la procedura proseguisse senza le verifiche richieste. Il progetto del nuovo San Siro resta dunque al centro di uno scontro istituzionale, mentre Inter e Milan attendono gli sviluppi delle procedure necessarie alla realizzazione dell'impianto. La richiesta di sospensione approvata dal Consiglio non equivale, di per sé, a un blocco definitivo